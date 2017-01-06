Afrika’nın en iyisi Mahrez!

Afrika Futbol Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Leicester City’nin yıldızı Riyad Mahrez oldu

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylama 2015’teki ödülün sahibi Pierre-Emerick Aubameyang 313 puan alırken Leicester City’nin yıldızı Mahrez, 361 puan alarak kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü. Liverpool’dan Sadio Mane ise oylamada üçüncü oldu. Arsenal’in 20 yaşındaki yeteneği Alex Iwobi ise yılın genç oyuncusu seçildi.

1992’den bu yana verilmeye başlanan ödülü en çok kazanan oyuncu şu an Antalyaspor’da top koşturan Samuel Eto’o ve Manchester City’nin Fildişi Sahilli yıldızı Yaya Tore’ydi. Mahrez, bu ödülü kazanan 16’ncı oyuncu oldu.

Geçen sezon İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından da yılın futbolcusu seçilerek yine bir ilke imza atan Riyad Mahrez, 37 maçta 17 gol 10 asistle oynamıştı.