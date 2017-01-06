Barcelona kupada tatsız

Oleksandr Karavaiev Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’ten Oleksandr Karavaiev’i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Kulübümüz, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavaiev...