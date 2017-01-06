Barcelona kupada tatsız

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İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Athletic Bilbao deplasmanına konuk olan Barcelona, sahadan 2-1 mağlup oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren goller 25. dakikada Aduriz, 28. dakikada Inaki Williams’tan geldi. Öte yandan Athletic Bilbao’da Raul Garica 74, Iturraspe ise 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Son 10 dakikada 2 eksik oyuncuyla mücadele eden rakibi karşısında istediği sonuca ulaşamayan Barcelona’nın tek sayısı ise 52. dakikada Messi’den geldi.
Maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Arda Turan, süre alamayan isimler arasındaydı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ocak’ta Camp Nou’da oynanacak.
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