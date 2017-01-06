Bero ameliyat oldu

Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Matus Bero'nun Almanya'da ameliyat edildiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Matus Bero'nun sağlık durumuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Ligin ilk yarasında oynanan Galatasaray müsabakasında yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz dış menüsküsünde yırtık tespit edilen oyuncumuz Matus Bero, yapılan konservatif tedaviler sonucu ligin ilk yarısını tamamlamıştır. Antalya Belek kampında ağrıları artan oyuncumuza dün gittiği Almanya’nın Berlin şehrinde kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk’ün de katılımıyla artroskopik ameliyat yapılmıştır. Pazartesi günü takımımızın Antalya kampına katılacak olan Bero'nun rehabilitasyonuna hemen başlanacak olup en kısa sürede sahalara dönmesi beklenmektedir."