Fenerbahçe’nin rakibi Türkiye’ye gelmekten vazgeçti

Fenerbahçe’nin Antalya kampında hazırlık maçı yapacağını duyurduğu Hollanda ekibi Go Ahead Eagles, saldırılar nedeniyle Türkiye’ye gelmekten vazgeçti

Sarı lacivertli takımın, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda 8 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Go Ahead Eagles ile yapacağı maç iptal edildi.

Doğan Haber Ajansı’na göre Hollanda ekibi yetkilileri, organizatörlerle görüşerek yaşanan bombalı ve silahlı saldırılar nedeniyle Türkiye’deki kamp programlarını iptal etti. (ZETE)