John Obi Mikel Çin’de

Chelsea’nin Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Teda’ya transfer oldu.

Transfere harcadıkları sansasyonel paralarla dikkat çeken Çinliler hız kesmiyor. Birçok futbolcuyu değerinin çok üzerinde fiyatlarla renklerine bağlayan Çinlilerin son icraatı Chelsea’nin tecrübeli orta sahası John Obi Mikel’i transfer etmek oldu.

Tianjin Teda’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 2019 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamanın devamında, Mikel’in haftalık 180 bin Euro kazanacağı ifade edildi.

Nijeryalı oyuncu, 11 yıldır Chelsea’nin formasını terletiyordu. Geçtiğimiz günlerde Londra ekibinin Brezilyalı yıldızı Oscar da 70 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin’in Shanghai SIPG takımına transfer olmuştu.