Manchester United, Manolas’ın peşinde

İngiliz ekibinin, Roma’da forma giyen Konstantinos Manolas’ı transfer listesine aldığı iddia edildi.

Jose Mourinho yönetiminde son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına yeniden dahil olma mücadelesi veren Manchester United, savunma hattında yaşadığı sıkıntıyı transfer takviyesiyle çözmek istiyor.

The Sun’da yer alan habere göre, İngiliz ekibinde bu bölge için gündeme gelen isimlerden biri de Roma’nın stoperi Manolas… Manchester United’ın 25 yaşındaki oyuncu için 32 milyon Pound’u gözden çıkardığı öne sürülüyor.

2014-15 sezonu başında Olympiakos’tan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma’ya transfer olan Yunan savunmacı, İtalyan ekibinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

Roma’da bu sezon şu ana kadar 20 maça çıkan Manolas, teknik direktör Luciano Spalletti’nin en çok şans verdiği isimler arasında yer alıyor.

Yunanistan Milli Takımı’nda da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.