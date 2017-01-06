Matej Mitrovic resmen Beşiktaş’ta

Siyah-beyazlılar, Hırvat savunma oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş’ın KAP açıklamasına göre, Matej Mitrovic için kulübü HNK Rijeka’ya 4,2 milyon Avro bonservis bedeli ödenecek.

23 yaşındaki savunma oyuncusu Beşiktaş’tan 3,5 yılda 4,2 milyon Avro garanti ücretin yanı sıra, forma giydiği maçlarda 4 bin Avro puan başı ücret kazanacak.

Siyah-beyazlı kulübün Matej Mitrovic transferi için KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Matej Mitrovic’in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup

2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,

2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.