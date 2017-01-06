Yunus Mallı Wolfsburg’a transfer oldu

2011’den bu yana Mainz’da forma giyen Yunus Mallı, yine Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’a transfer oldu

Mainz’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada bonservis bedeline dair herhangi bir bilgi verilmezken oyuncunun sözleşmesinin 2021’e kadar olduğu belirtildi. Alman basını, Wolfsburg’un Yunus için 12.5 milyon avro ödedeiğini iddia ediyor.

Bu sezon 24 maçta forma giyen Yunus, attığı 8 golün yanında 8 asist yapmıştı. Kasım 2015’ten bu yana A Milli Takım’da da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar 9 karşılaşmada ay-yıldızlı formayı terletmişti.

Yunus, 5.5 sezon oynadığı Mainz’da 146 maçta forma giyerken toplamda 32 gol atmış 23 de asist yapmıştı.