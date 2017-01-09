Afrika Uluslar Kupası’nda geri sayım

Gabon’un ev sahipliğinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası’nın başlamasına sayılı günler kaldı. Ülkemizde top koşturan birçok futbolcunun katılacağı turnuva ne zaman başlayacak? Afrika Uluslar Kupası maçlarını hangi kanal yayınlanacak?

Afrika Uluslar Kupası maçları 14 Ocak’ta başlayıp 5 Şubat’ta sona erecek. Daha önce Libya’da düzenleneceği açıklanan turnuva, sonraki süreçte güvenlik gerekçesiyle Gabon’a alınmıştı.

16 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği Afrika Kupası maçları, “Eurosport 2” ekranlarından canlı yayınlanacak.

Afrika Uluslar Kupası’na Türkiye liglerinden 23 futbolcu katılım gösterecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG’DEN GİDECEKLER

Fenerbahçe: Moussa Sow (Senegal), Aatif Chahechouhe (Fas)

Beşiktaş: Vincent Aboubakar (Kamerun)

Trabzonspor: Serge Akakpo (Togo)

Karabükspor: Biyongo Poko (Gabon), Mustapha Yatabare (Mali)

Antalyaspor: Rais Mbolhi (Cezayir)

Çaykur Rizespor: Ali Yacoubi (Cezayir), Leonard Kweuke (Kamerun), Abdoullaye Diallo (Senegal)

Kayserispor: Samba Sow (Mali), Alain Traore (Burkina Faso)

Osmanlıspor: Cheick Diabate (Mali), Badaou Ndiaye (Senegal)

Alanyaspor: Fabrice N’Sakala (Kongo), Lamine Gassama (Senegal), Jonathan Ayite (Togo)

Akhisar Belediye: Lardy N’Geumo (Kamerun), Leocisio Sami (Gine)

Adanaspor: Ousmane Viera (Fildişi Sahilleri)

PTT 1. LİG’DEN GİDECEKLER

Eskişehirspor: Axel Meye (Gabon)

Sivasspor: John Boye (Gana)

Göztepe: Prince Segbefia (Togo)