Borussia Dortmund’dan Gedion Zelalem’e yakın takip

Bundesliga devi Borussia Dortmund, Arsenal altyapısında oynayan 19 yaşındaki genç oyuncuyu transfer listesine aldı.

Genç oyunculara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Borussia Dortmund, genç bir yeteneği daha takıma kazandırmak için harekete geçti.

Alman ekibi, Arsenal’in U23 takımında oynayan Gedion Zelalem’i yakın takibe aldı.

ESPN’in haberine göre, Borussia Dortmund 19 yaşındaki ön libero oyuncusunu renklerine bağlamak için vakit kaybetmeden resmi girişimlere başlayacak.

Arsenal Menajeri Arsene Wenger’in bu sezon sadece Lig Kupası maçlarında forma şansı verdiği Zelalem, A Takım formasıyla 17 dakika süre aldı.

Berlin doğumlu olan genç oyuncu, ailesiyle Amerika’ya göç etmeden önce Herta Berlin genç takımında oynuyordu.

Söz konusu haberde, Amerika Birleşik Devletleri U20 Milli Takımı’nda oynayan 19 yaşındaki oyuncunun yeniden Almanya’ya dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Zelalem’in Arsenal ile olan sözleşmesi 2017 Haziran’ında sona erecek.