Bucaspor’un miniklerini taşıyan otobüs kaza yaptı

Ağır geçen kış şartları Türkiye’nin her yerinde kazalara sebep olurken bu durumdan Bucaspor altyapısı oyuncuları da etkilendi

Bucaspor Futbol Akademisi’nin Torbalı’daki futbol okuluna giden öğrencileri taşıyan otobüs Ayrancılar’da kaza yaptı. Antrenman için Buca’dan hareket eden minik futbolcuların bindiği otobüs, saat 10.00 sıralarında Torbalı yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Otobüste hasar meydana gelirken, araçta bulunan öğrencilerin küçük sıyrıklar dışında kazayı yara almadan atlattı.

2015’in mart ayında Bucaspor’un U-17 takımında forma giyen Ömer Teymur, kendisini yurda yetiştirmek için hız yapan arkadaşlarıyla birlikte kontrolünü kaybeden araçta hayatını kaybetmişti.