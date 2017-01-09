Devler Dele Alli’nin peşinde

Tottenham’da harika bir sezon geçiren Dele Alli, Barcelona, Real Madrid, PSG gibi dev kulüplerin transfer listesine girdi.

İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli gençlerden biri olan Dele Alli, henüz 20 yaşında olmasına rağmen Premier Lig’de fırtına gibi esiyor.

Yetenekli oyuncunun bu performansı Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Zira, Barcelona, Real Madrid ve PSG gibi dev kulüpler, Dele Alli için şimdiden rekabete girmiş durumda.

Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Dele Alli ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tottenham, 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen takımların en az 70 milyon Euro’yu gözden çıkarması gerektiğini belirtiyor.

Avrupa’nın devlerini peşine takması hakkında fikri sorulan Dele Alli ise, “Bu yaşımda Tottenham’dan daha iyi bir yerde olamam” diyerek kariyerinde acele karar vermek istemediği mesajını veriyor.

Bu sezon Tottenham formasıyla şu ana kadar 26 maça çıkan İngiliz futbolcu, şimdiden 11 gol 4 asistle yıldızlaştı.