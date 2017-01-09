Dünya Kupası’nın akıbeti yarın belli olacak

FIFA’nın 2026 ve sonraki yıllarda düzenlenecek olan Dünya Kupası organizasyonlarında yapmak istediği format değişikliği yarın görüşülecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası’nı 32 takımtan çıkararak 48 ülkenin katıldığı ve 16 grubun bulunduğu organizasyona dönüştürmeye çalışıyordu. FIFA, yarın toplanacak ve bu konuyu karara bağlayacak.

Infantino, açılacak 16 ek kontenjanın, FIFA’ya üye olan 211 federasyondan özellikle Afrika ve Asya ülkeleri için büyük bir destek olacağını, bu kıta ülkelerinin katılımlarıyla birlikte futbolun da güzelleşeceğini söylüyor. Ayrıca organizasyon 48 takıma çıktığı takdirde yayın gelirlerinin %20 oranında daha artması bekleniyor. Ancak FIFA Başkanı, bu kararın ekonomik sebeplerden ötürü değil, futbolu daha önemli hale getirmek için alındığını iki hafta önce dile getirmişti: “Bu önerimiz, gelir beklentileri ve finansal sebeplerden ötürü sunulmuş değil. 48 takımlı format, her maçı daha önemli hale getirecek. Bu da futbolun daha da büyümesini sağlayacak”

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Infantino’yla aynı fikirde değil. Grindel, geçen hafta 32 takımlı formatın şu an için en iyi opsiyon olduğunu söylemişti. Almanya yarınki toplantıya delege yollamayacak, başkan Grindel FIFA Konseyi’ne mayıs ayında katılacak.

Dünya Kupası’nda şu anda 56 ana yayıncı kuruluş bulunuyor. Katılımcı sayısının artmasıyla birlikteyse yayın gelirlerinin 2.3 milyar dolara çıkması bekleniyor.