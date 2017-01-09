Galatasaray’dan Vida hamlesi

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray’da Dinamo Kiev forması giyen Hırvat savunmacı Domagoj Vida’nın ismi gündeme geldi.

Savunma hattına takviye amaçlı Ahmet Çalık ve Vitor Hugo için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev’de top koşturan Domagoj Vida’yı gündemine aldı.

NTV Spor’un haberine göre Galatasaray, menajerler aracılığıyla Hırvat stoperin transfer şartları için nabız yokladı.

2013’ten bu yana Dinamo Kiec forması giyen 27 yaşındaki savunmacının bonservis bedeli 6 milyon Euro… Vida bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, Podolski’nin Çin’e transferinin resmiyet kazanması durumunda, Alman oyuncunun satışından elde edeceği parayla Hırvat stoperin transferi için resmi görüşmeleri başlatmayı planlıyor.

Ukrayna liginde bu sezon şu ana kadar 16 maçta boy gösteren Vida, Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 karşılaşmada forma giydi.

Dinamo Kiev’le 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli savunmacı, bir dönem Beşiktaş’ın da transfer listesinde yer alıyordu.