Garry Rodrigues İstanbul’da

Galatasaray, PAOK’un yıldız oyuncusu Garry Rodrigues’i transfer görüşmesi ve sağlık kontrolü için İstanbul’a getirdi.

Tarifeli uçakla Atina’dan İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı.

Anlaşma sağlanması durumunda Galatasaray, Garry Rodrigues için PAOK’a 3,5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Yıldız oyuncunun ise, sarı-kırmızılılardan yıllık 1,5 milyon Euro kazanması bekleniyor.

Garry Rodrigues kimdir?

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı için oynayan ve aynı zamanda Hollanda pasaportu da bulunan Rodrigues, daha önce Den Haag, Dordrecht, Levski Sofya ve Elche’de forma giyip 2015’te de PAOK’a transfer olmuştu.

Rodrigues bu sezon PAOK’ta forma giydiği 22 resmi karşılaşmada 6 gol ve 3 asist yapmıştı.