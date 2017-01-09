Ibrahimovic bildiğimiz gibi

Dünyanın en sansasyonel futbolcularından Zlatan Ibrahimovic, bu kez eşine aldığı hediyeyle gündem oldu.

Manchester United’da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, eşine doğum günü hediyesi olarak West Bromwich maçında attığı gol sonrası sevincinin fotoğrafını verdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İsveçli süper yıldız, eşi Helena Seger’e doğum gününde West Bromwich maçında attığı gol sonrası yaptığı sevincin fotoğrafını hediye etti.

İşte o sevinç:

“ONUN ZATEN ZLATAN’I VAR”

34 yaşındaki Ibrahimovic, iki yıl önce bir muhabirin, “Eşinize ne hediye alacaksınız” sorusuna, “Hiçbir şey, o zaten Zlatan’a sahip” cevabını vermişti.