Juventus rekorunu geliştirdi

Serie A’da lider Juventus, evinde Bologna’yı 3-0 yenerek, hem zirvedeki yerini sağlamlaştırdı hem de rekor kırdı.

Bologna galibiyeti ile sahasında üst üste 26. maçını kazanan Juventus, bu alanda yeni bir rekorun sahibi oldu. Eski rekor 25 maçla yine Torino ekibinin elindeydi.

Sezon başında 94 milyon euro karşılığında Napoli’den transfer edilen Gonzalo Higuain, Bologna karşısında 2 kez fileleri havalandırdı. Böylece Higuain’in, bu sezon Serie-A’daki gol sayısı 12’ye çıktı.

Higuain, son 6 maçta ise 7 kez fileleri havalandırdı.