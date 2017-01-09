Muhammet Demir yuvaya döndü

Trabzonspor, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz’ı Gaziantepspor’a kiralarken, Güray Vural’ın sözleşmesini de karşılıklı olarak feshetti.

Kulübün resmi internet sitesinen yapılan açıklamada, Muhammet Demir ile Sefa Yılmaz’ın sezon sonuna kadar Gaziantepspor’a bedelsiz kiralandığı duyuruldu.

Ara transferde hareketli saatler geçiren Trabzonspor öte yandan, Sefa Yılmaz’ın sözleşmesinin de karşılılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Öte yandan Gaziantepspor, Muhammet Demir transferini resmen açıkladı:

“Kulübümüz, Trabzonspor Kulübünden başarılı oyuncu Muhammet Demir’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

Muhammet Demir’e hoş geldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.

Gaziantepspor Kulübü”