“Ne söyledikleri beni alakadar etmiyor”

Arsenal’in yıldızı Mesut Özil, sözleşme görüşmelerini uzattığı için kendisini eleştiren Thierry Henry’ye cevap verdi.

Mesut Özil ve Alexis Sanchez’in Arsenal’deki gelecekleri merak konusu. Londra ekibiyle sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdüren ikiliye geçtiğimiz günlerde Thierry Henry’den eleştiri gelmişti.

Kulübün efsaneleri arasında yer alan Henry, Alexis ve Mesut’u kulübü rehin almakla suçlamış, en kısa sürede kulübün önünü açmak için kararlarını açıklamaları gerektiğini söyledi.

Almanya’da yayın yapan Kicker dergisine konuşan Mesut Özil, eleştirilere şu sözlerle cevap verdi:

“Herkesin istediğini söylemeye hakkı var ancak söyledikleri beni alakadar etmiyor. Süreç hakkında görüşlerini dile getiren eski futbolcular ve diğer insanlar kulüple benim aramda tam olarak neler konuşulduğunu bilmiyor.”

28 yaşındaki yıldız ayrıca, Arsenal’le sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

2013’te Arsenal kadrosuna katılan Mesut Özil’in mevcut sözleşmesi 2018 yazında sona eriyor. (Eurosport)