Olcay Şahan Trabzonspor yolunda

Matej Mitrovic resmen Beşiktaş’ta

Siyah-beyazlılar, Hırvat savunma oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Beşiktaş’ın KAP açıklamasına göre, Matej Mitrovic için kulübü HNK Rijeka’ya 4,2 milyon Avro bonservis bedeli ödenecek. 23 yaşındaki savunma...