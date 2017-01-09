PSG’nin Emery’e güveni tam!

Paris Saint-Germain Başkanı Nasır el-Halifi, eleştirilerin odağındaki teknik direktör Unai Emery’e sahip çıktı

Fransa Ligue 1’de son 4 yılın şampiyonu PSG, ilk devreyi 39 puanla lider durumda bulunan Nice’in 5 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı. Paris ekibinin bu performans grafiği sonrasında Unai Emery, eleştirilerin odağı olmuştu.

Başkan el-Halifi, “Futbolcularıma ve teknik direktörüme güveniyorum. Unai Emery’e itimatım üst seviyede” ifadeleriyle İspanyol teknik adamın arkasında durdu.

Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkan ve Barcelona ile eşleşen PSG’nin başkanı, Kupa 1 değerlendirmesinde de bulundu: “PSG’nin hedefi her zaman kazanmak oldu, bundan sonra da böyle olacak. Barcelona, dünyanın en iyi takımlarından biri ve çok büyük oyuncuları var. Zor bir eşleşme olacağı ortada ancak bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum”