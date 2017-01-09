Rakitic Barcelona’dan ayrılabilir

Barcelona’da son dönemde forma şansı bulamayan Ivan Rakitic’in yeni rotası Premier Lig olabilir…

Teknik direktör Luis Enrique’nin bu sezon fazla süre vermediği Ivan Rakitic için ayrılık iddiaları her geçen gün daha yüksek sesle dillendiriliyor. La Liga’da son 3 maçta forma giyemeyen Hırvat orta saha, Villarreal deplasmanında kadroya bile alınmadı.

İngiliz basınından The Sun’ın haberine göre, Barcelona ile Rakitic arasında esen soğuk rüzgarlar Manchester City’nin iştahını kabartmış durumda. Hırvat basını referans gösterilerek verilen haberde, 28 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibine transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Yıldız oyuncu, 2014 yazında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla’dan Barcelona’ya transfer olmuştu.

Bu sezon Barcelona formasıyla 21 maça çıkan Rakitic, 3 gol 1 asistle oynadı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan yıldız orta sahanın, kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.