Ryan Sessegnon FA Cup tarihine geçti

Fulham, FA Cup’ta Cardiff City’i 2-1 mağlup ederken Ryan Sessegnon, kupa tarihinin en genç golcüsü oldu

İngiltere’nin lig haricindeki en önemli kupası sayılan FA Cup’ta üçüncü tur heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Cardiff City, evinde Fulham’a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golü sekizinci dakikada Anthony Pilkington’dan gelirken Fulham, 14’üncü dakikada yaz aylarında Galatasaray’ın da ilgilendiği Stefan Johansen’le eşitliği yakaladı. 33’üncü dakikada sahneye çıkan Ryan Sessegnon ise takımına turu getiren golü kaydetti.

Mayıs 2000’de dünyaya gelen Sessegnon, profesyonel düzeydeki ilk golünü Ağustos ayında 16 yıl 94 günlükken yine Cardiff maçında atmıştı. 16 yaşındaki yetenek, dün attığı golle de 16 yıl 235 günle, 146 yıldır düzenlenen FA Cup tarihinin en genç golcüsü oldu.

Guardian, genç oyuncuyla Manchester City, Liverpool, Manchester United ve Tottenham’ın ilgisinin olduğunu ve bir süredir scout’lar tarafından izlendiğini yazdı.

Maç sonunda konuşan teknik direktör Slavisa Jokanovic, Sessegnon’un geleceği hakkında temkinli konuştu. “Gelecekte çok önemli bir oyuncu olacağından eminim ancak henüz 16 yaşında. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Buradan herkese Sessegnon’la ilgili çok yorum yapmamayı öneriyorum, bu onun zararına olabilir. Çok zeki ve çalışkan bir oyuncu, böyle devam etmesi gerekiyor.”

Dün oynanan diğer FA Cup karşılaşmalarında Chelsea, Peterborough United’ı 4-1; Middlesbrough, Sheffield Wednesday2i 3-0; Tottenham, Aston Villa’yı 2-0’lık skorlarla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Liverpool ise rotasyon yaparak çıktığı karşılaşmada Plymouth Argyle ile 0-0 berabere kaldı.