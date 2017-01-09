“Tekliften haberim yok”

Galatasaray’ın Alman oyuncusu Lukas Podolski, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Ülkesi Almanya’ya özel bir gösteri maçı için geldiğini anlatan Podolski, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, planlarında hiçbir değişiklik olmadığını ve sarı-kırmızılı takımda çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Çin’den gelen herhangi bir tekliften haberi olmadığını aktaran tecrübeli futbolcu, “Çin’den bana gelmiş herhangi bir teklif yok, benim de haberim yok. Takımım Galatasaray’la çalışmalarıma devam ediyorum” diye konuştu.

Podolski ayrıca çarşamba günü yeniden İstanbul’a gidip, takımla beraber antrenmanlarına devam edeceğini aktardı.