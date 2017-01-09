Volkan Şen’den kötü haber

Dünya Kupası’nın akıbeti yarın belli olacak

FIFA’nın 2026 ve sonraki yıllarda düzenlenecek olan Dünya Kupası organizasyonlarında yapmak istediği format değişikliği yarın görüşülecek FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası’nı 32 takımtan çıkararak 48 ülkenin katıldığı ve...