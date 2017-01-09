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Volkan Şen’den kötü haber

Yazar: Yayın Tarihi: 9 Ocak 2017

Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan milli oyuncunun, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Devre arası çalışmaları kapsamında Fenerbahçe’nin Denizlispor’la oynadığı hazırlık maçının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Volkan Şen’den gelen haber sarı-lacivertlilerde keyifleri kaçırdı.

Sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen milli oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Tedavisine başlanan 29 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısında 14 maça çıkıp, takımına 4 asistlik katkı sağlarken, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 4 maçta forma giydi.

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