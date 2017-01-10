Beşiktaş’ta Ersan sürprizi

Savunma hattına takviye çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda, geçen sezon Çin Ligi’ne transfer olan eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm’ün ismi gündeme geldi.

Beşiktaş yönetimi, geçen sezonun devre arasında 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin’in Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan Adem Gülüm’ü geri almak için girişimlere başladı. 29 yaşındaki futbolcudan önemli bir para kazanan yönetimin kiralama formülleri üzerinde durduğu belirtiliyor.

“TABİİ Kİ İSTERİM”

Konu ile ilgili olarak NTV Spor’un sorularını yanıtlayan Ersan Gülüm şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş’tan böyle bir istek gelince mutlu oldum. Tabii ki yeniden kulübümde oynamak isterim. Ne kadar Beşiktaşlı olduğumu herkesin bildiğinidüşünüyorum. Şu anda görüşmeler sürüyor. Henüz netlik kazanmadı ama önümüzdeki günlerde eski takımım Beşiktaş’a dönebilirim.”

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

2016 Ocak ayında transfer olduğu Çin’in Hebei China Fortune takımında istikrarlı bir grafik çizen Ersan Adem Gülüm, son 1 yılda çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetti.