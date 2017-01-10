Bilic’in golcü adayı Championship’ten

West Ham United, Brentford formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Scott Hogan’ı transfer etmek için temaslarını sıklaştırdı.

24 yaşındaki golcü için 10 milyon Pound’luk teklifi reddedilen West Ham United, Brentford’un kapısını 12 milyonluk yeni teklifle çaldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, transfer görüşmeleri hakkında bilgi veren West Ham yöneticileri bu hafta içinde olumlu bir sonuç almayı umduklarını belirtti.

Scott Hogan’ın kulübüyle olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, West Ham’ı transfer görüşmelerinde bir adım öne çıkarıyor.

Golcü oyuncu, Championship ekiplerinden Brentford’da bu sezon geride kalan 25 maçta 14 gole imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

Scott Hogan, 2014 yazında 750 bin Pound bonservis bedeliyle AFC Rochdale’den Brentford’a transfer olmuştu.