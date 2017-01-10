Dünya Kupası artık 48 takımlı

FIFA, oy birliğiyle aldığı kararla 2026 Dünya Kupası’na katılacak takım sayısının 48’e yükseltildiğini açıkladı

İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen toplantıda 1998’den bu yana uygulanan format değişti. 2026 Dünya Kupası’ndan itibaren, organizasyon 48 ülke milli takımının katılacağı formatta düzenlenecek.

Avrupa’dan 16, Afrika’dan 9, Asya’dan artı biri ön elemeli 8+1, Güney Amerika’dan 6, Kuzey Amerika’dan artı biri ön elemeli 6+1, Okyanusya’dan 1 ve ev sahibi ülkenin katılacağı organizasyonda 48 takım 3’erli olarak 16 gruba ayrılacak ve gruplarında ilk iki sırayı paylaşan 32 takım arasında eleminasyon maçları oynanmaya başlayacak. Mevcut formattaki 64 maç, bu düzenlemeyle birlikte 80’e çıkacak.

FIFA’nın yaptırdığı çalışmaya göre 2018 Dünya Kupası’nda 5.5 milyar dolar olan yayın ve sponsorluk geliri, 48 takım, 80 maçlı formatta 6.5 milyar dolara çıkacak. Organizasyon maliyeti ise 2 milyardan, 2.3 milyar dolara yükselecek. Böylece Dünya Kupası yeni formatla 640 milyon Dolar daha fazla kâr getirecek.