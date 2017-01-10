En iyiler belli oldu

İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreninde 2016 yılı FIFA yılın 11’i açıklandı. Yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo seçilirken, yılın teknik direktörü ise Claudio Ranieri oldu.

FIFA 2016 yılın en iyi futbolcusu bu akşam İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen ödül gecesinde seçildi. 2016 yılının en iyi futbolcusu ödülünü Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.

Rakipleri Lionel Messi ve Antonie Greizman’ı geride bırakan Ronaldo, 2016’da takımı Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Portekiz Milli Takımı ile Euro 2016 birinciliği kazanarak tarihe geçti.

Ödül sonrası kısa bir konuşma yapan Cristiano Ronaldo, “İnanılmaz. Takım arkadaşlarıma ve teknik direktörlerime teşekkür ediyorum. Onlarsız başaramazdım. Barcelona’dan bazı oyuncular burada olamadığı için üzgünüm. Ancak neden burada olamadıklarını anlıyorum” dedi.

Törende FIFA FIFPro dünyada yılın ilk on biri açıklandı.

Zürih’te düzenlenen törende Real Madrid, 5 oyuncuyla dünyada yılın on birine en fazla oyuncu sokan takım oldu. Barcelona’dan ise 4 oyuncu kadroya girdi.

İşte 2016 FIFA Yılın 11’i:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Sağ Bek: Dani Alves (Barcelona/Juventus)

Stoper: Gerard Pique (Barcelona)

Stoper: Sergio Ramos (Real Madrid)

Sol Bek: Marcelo (Real Madrid)

Orta Saha: Luka Modric (Real Madrid)

Orta Saha: Toni Kroos (Real Madrid)

Orta Saha: Andres Iniesta (Barcelona)

Forvet: Luis Suarez (Barcelona)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)