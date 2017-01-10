Fenerbahçe’de Mehmet Ekici planı

Sarı-lacivertliler, Trabzonsporlu Mehmet Ekici’nin transferine çözüm arıyor.

Fenerbahçe, Aatıf Chahehouche’nun takımdan ayrılmak istememesi üzerine Mehmet Ekici transferini bonservisle çözmek istiyor. Ancak UEFA Mali Kontrol Komitesi ile yapılan anlaşması gereğince Fenerbahçe’nin yüksek bonservis bedeli ödeme ihtimali bulunmuyor.

Takas ihtimali konuşulurken orta sahaya bir transfer daha yapmayı düşünen Fenerbahçe, bu gelişme üzerine önceliği Mehmet Ekici’ye verdi. Bu transferin bonservisle çözülmesi üzerine gözler olası bir oyuncu satışına çevrilecek.

Kadro dışı kalan Emmanuel Emenike, Gregory van der Wiel ve Aatıf Chahehouche satılırsa buradan gelecek gelir, transferde kullanılabilecek.

Sarı-lacivertliler artık önce Mehmet Ekici transferini bitirip, kadro dışı kalan oyuncuları satarak transfere devam etmeye odaklanmış durumda.

Fenerbahçe, kadronun dışındaki 3 futbolcu için henüz ciddi bir teklif ise alabilmiş değil. (Ntvspor)