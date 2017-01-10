Galatasaray Ahmet Çalık için beklemede

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği’nden Ahmet Çalık için girişimlerini sürdürürken, Başkent ekibiyle yapılan bonservis pazarlığında aşama kaydedilemedi.

Gençlerberliği Ahmet Çalık için Galatasaray’dan 4 milyon Euro istiyor. Sarı-Kırmızılılar teklifini en fazla 2 milyon Euro’ya kadar yükseltti. Ahmet Çalık konusunda Galatasaray’ın bekleyişi sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar’ın, savunma hattı için Ahmet Çalık’ın yanı sıra başka arayışları da bulunuyor. Tecrübeli bir yabancı stoper almak isteyen Galatasaray yönetimi, geniş bir liste üzerinde çalışma gerçekleştiriyor.

PODOLSKİ’YE 1 HAFTA SÜRE

Galatasaray’da durumu en çok merak edilen isim ise Lukas Podolski… Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Burak Yılmaz’da yaşadıkları sıkıntıya düşmemek için Podolski konusunda emin adımlar atmak için çaba sarfediyor.

Alman yıldıza 1 hafta süre veren Galatasaray yönetimi, yeni bir forveti kadrosuna katmadan Podolski’nin transferine onay vermeyecek. Sarı-Kırmızılılar, Podolski için uygun bir teklif alır ve kadroya katkı sağlayabilecek bir golcü bulursa Alman yıldızın ayrılmasına evet diyecek.

Öte yandan hazırlık maçında Suudi Arabistan takımı Al Ettifaq ile karşılaşan sarı-kırmızılılar izne ayrıldı. Galatasaray’ın yeni transferi Garry Rodrigues ise tek başına çalışmalara başladı. (Lig TV)