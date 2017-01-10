Galatasaray Garry Rodrigues’le imzaladı

Galatasaray, PAOK’tan Garry Rodrigues ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardığını KAP’a bildirdi

Yunanistan ekibi PAOK’a Rodrigues için 3.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, oyuncuya 4.5 yıl için toplamda 6 milyon 175 bin avro garanti ücret verecek.

Galatasaray’ın KAP’a yaptığı bildirimde şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbolcu Garry Mendes Rodrigues ve Kulübü PAOK FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 3.500.000 EUR tutarında bonservis bedeli ödenecektir. Ayrıca, oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin yüzde 20’si de PAOK FC kulübüne ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2016-2017 sezonu için net 675.000 EUR sabit transfer ücreti

2017-2018 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti

Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11’de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz.”

Transferi sonrasında ilk açıklamalarını yapan Rodrigues, Hasan Şaş’ı tanıdığını ve küçükken çok sevdiğini belirtti. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray forması giyecek olmasını bir rüya olarak nitelendirdi.