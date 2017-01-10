Iniesta Real Madridli futbolculardan özür diledi

FIFA, dün gece 2016 yılının en iyilerine verdiği ödülü dağıtırken Barcelona futbolcuları, törene katılmamıştı

Yılın en iyi oyuncusu seçilen Cristiano Ronaldo, ödül töreninde “Messi’nin burada olmasını isterdim ancak kupa maçları var. Törene katılmamaları, bu yüzden anlaşılmaz bir durum değil. Kendilerine iyi istirahatler diliyorum” sözlerini kullanmıştı.

Marca’da yer alan habere göre Barcelona’nın kaptanı Andres Iniesta, Real Madridli futbolcuları arayarak törene katılamadıkları için özür diledi.

Yılın ilk 11’ine seçilen eski Barcelonalı Daniel Alves, eski takım arkadaşlarının törene katılmaları gerektiğinin altını çizerken “Beni Real Madridli oyuncularla yalnız bıraktılar” ifadelerini kullandı.

Ayın beşinde Athletic Bilbao deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Barcelona, yarın Kral Kupası’nda bir üst tura yükselmek için rövanş maçında Baskonya ekibini ağırlayacak.