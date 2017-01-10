Messi’nin heykelini yıktılar

Lionel Messi’nin Buenos Aires’te bulunan heykeli, kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkıldı

Lionel Messi, Copa America finalinde Şili’ye kaybedilmesinin ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Arjantinliyi bu kararından döndürmek isteyen yetkililer, Buenos Aires’teki yürüyüş yoluna yıldız oyuncunun heykelini dikmişti. Dün gece Cristiano Ronaldo’nun dünyada yılın oyuncusu seçilmesinden birkaç saat sonra, kimliği belirsiz kişiler heykele saldırarak zarar verdiler.

Buenos Aires yönetimi heykelin saldırıya uğradığını doğrularken kısa sürede onarılacağını ekledi. Olayın faillerinin bulunması için gerekli çalışmaları başlattığını söyleyen yetkililer, bu saldırıyı barbarlık olarak niteledi.

Manu Ginobili, tenisçiler Gabriela Sabatini, Guillermo Vilas, Formula 1’in eski şampiyonlarından Juan Manuel Fangio gibi isimlerin heykelleri de, Messi’yle aynı alanda yer alıyor.