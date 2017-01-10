Rodrigues PAOK taraftarına seslendi

Galatasaray’ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve sağlık kontrolünden geçirdiği Garry Rodrigues, kendisine kızgın olan PAOK taraftarlarına seslendi

PAOK televizyonuna konuşan Garry Rodrigues, daha önce birçok takımdan teklif aldığının altını çizerek Galatasaray’dan “Rüya kulüp” diye bahsetti. 26 yaşındaki oyuncu “Daha önce aldığım birkaç teklifi, Yunanistan’da mutlu olduğum için geri çevirmiştim. Ancak karşıma Galatasaray gibi bir kulüpte oynama şansı çıkınca buna arkamı dönemezdim. Benim için çok zor bir karar olsa da bu fırsatı değerlendirmeliydim. Böyle bir teklif, bir futbolcunun kariyerinde her zaman önüne çıkacak şeylerden değil” ifadelerini kullandı.

Yönetimden izin alarak bu transferin gerçekleştiğini söyleyen Rodrigues, yönetime teşekkür etmeyi de unutmadı: “Başkanımıza, Galatasaray’a gitmemin önünü kesmediği için çok teşekkür ediyorum. PAOK, her zaman kalbimde olacak. Taraftarın bana kızgın olmasını anlayabiliyorum ancak onlar da bunun ne kadar büyük bir fırsat olduğunu anlamalılar, Galatasaray’a para için gitmediğimi bilmeliler. Benden nefret etseler dahi onları her zaman seveceğim”