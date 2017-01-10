Şenol Güneş transferde kararlı!

Beşiktaş’ın Antalya’da yaptığı devre arası kampının son gününde, aynı otelde konakladığı Antalyaspor’la yaptığı ve 4-2 mağlup olduğu maçın ardından Şenol Güneş isteklerini sıraladı

Beşiktaş’ın sezon başı transfer döneminde de imzaların geç atılmasının sezonun ilk yarısında başlarını ağrıttığını belirten Güneş, bu kez geç kalınmasını istemiyor. Transferlerin bir an önce yapılmasının futbolcuların takıma adapte olmaları konusunda son derece önemli olduğunu savunan tecrübeli hocanın transfer istediği noktaları da net: Pivot forvet ve alternatif bir sol bek!

Transfer sezonunun bitmesine yakın sıklaşan pazarlıklarla daha kârlı transferler yapmayı uman takımlardan biri de Beşiktaş ancak Şenol Güneş’in ısrarıyla birlikte kulüp içinde fikir alışverişleri, kulüp ve futbolcularla yapılan pazarlıklar sürüyor.