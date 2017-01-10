Smailling kırık parmakla oynadığı açıkladı

Chris Smalling, 23 Ekim’de oynanan Chelsea karşılaşmasında kırık ayak parmağıyla oynadığını doğruladı

Manchester United Menajeri Jose Moruinho, 3-1 kazanılan Swansea City maçının ardından Luke Shaw ve Chris Smalling’in sakat olduklarına inanmadığını ifade etmişti. İngiliz savunmacı, 20 Ekim’de oynanan Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan alınmış ve üç gün sonra 4-0’lık skorla kaybedilen Chelsea maçında oynamıştı. Daha sonra 17 Aralık’a kadar forma giymeyen Smalling, Reading karşılaşmasında tekrar 90 dakika oynamıştı.

ESPN’e açıklamalar yapan Smalling, “Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan çıktım. Parmağım birkaç aydır kırıktı ancak şimdi iyileşti. Ritim bulmam ve eski performansıma dönmem biraz zaman alabilir” ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho’yla ilgili de konuşan İngiliz savunmacı “Menajerinizin sizi sürekli sahada görmek istemesi, benim açımdan güzel bir şey. Her zaman limitlerimi zorluyorum, yapabileceğimin en iyisini vermeye çalışıyorum. Ancak biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı, bu gerçekleşti ve şu anda mutluyum.” dedi.

Portekizli menajerin Swansea maçının sonunda Smalling ve Shaw’u kamuoyu önünde eleştirmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti. İki oyuncunun biraz acıya katlanıp oynamak yerine, takım arkadaşlarını yüzüstü bırakmayı tercih ettiğini öne süren Mourinho’ya, hem İngiltere Milli Takımı’nın menajeri Gareth Southgate hem de Profesyonel Futbolcular Birliği Yönetimi tepki göstermişti.