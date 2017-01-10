Sobol’da geri sayım

Beşiktaş’ın, bonservisi Shakhtar Donetsk’te olan ve Zorya’da kiralık forma giyen Ukraynalı sol beki kiraladığı iddia edildi.

Siyah-beyazlılar, sol bek için bir süredir temas halinde olduğu Eduard Sobol’un transferinde mutlu sona çok yakın. Sabah’ın haberine göre siyah beyazlılar, Adriano’nun alternatifi olarak Zorya’da kiralık forma giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk’te bulunan 21 yaşındaki futbolcuyu, 6 aylığına renklerine bağladı.

Sobol’a yarım sezon için 300 bin Euro verecek olan Beşiktaş’ın kulübüne ise herhangi bir ödeme yapmayacağı bildirildi. 21 yaşında olmasına rağmen 5 farklı takımda görev yapan Sobol, kiralık oynadığı Zorya’da bu sezon 18 resmi maça çıktı.

Aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı’nın formasını giyen oyuncu, 2015-2016 sezonunda da Metalist formasıyla 21 maçta görev yapmıştı.

Sobol, kariyeri boyunca 84 resmi maç oynadı, 19 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü.