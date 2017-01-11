Atiba’dan Sosa itirafı

Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden Atiba Hutchinson, geçen sezonki etkili performansında Jose Sosa ile birlikte oynamalarının etkili olduğunu söyledi.

Slaven Bilic döneminde transfer edilen, geldiği günden bu yana takımın değişmez isimlerinden biri olan Atiba Hutchinson, Vatan gazetesine röportaj verdi. Sezonun ilk yarısında bazı maçlarda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Kanadalı oyuncu, genel anlamda iyi bir performans ortaya koyduklarını dile getirdi. Atiba, yaz transfer döneminde Serie A ekiplerinden Milan’a transfer olan Jose Sosa’nın yokluğunu hissettiğini de itiraf etti.

Tecrübeli oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

“CİDDİ BİR DÜŞÜŞ YOK”

Tabii ki geliştirebileceğimiz noktalar var. Zaten bu kampta da bunu yapmaya çalışıyoruz. Takım iletişimi genel olarak iyi ama bunu daha yukarı taşıyabiliriz. Ben bu noktada takımın iyi çalıştığını ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Performansımızda bir düşüş olabilir ama bu beni endişelendirmiyor. Belki şu etkilemiş olabilir; Sosa, gerçekten çok zeki bir oyuncuydu. Doğru alanlarda top almayı, rakibin hatları arasına girmeyi bilen bir oyuncuydu. Onunla beraber çok daha farklı oynuyorduk. Onun etkisi benim yüzdelerimi de yukarılara taşımıştı. Belki bu sezon o olmadığından dolayı pas yüzdem düşmüş olabilir. Ama ben çok ciddi bir düşüş olduğunu düşünmüyorum.”

“TAKIMIMIZ GERÇEKTEN ÇOK GELİŞTİ”

33 yaşındayım ve kariyerimin sonlarına geliyorum. Buna rağmen kendimi zinde hissediyorum. Yavaş yavaş futbolculuk sonrasında neler yapacağımı da planlıyorum. Her antrenmanın, her maçın hakkını vermeye çalışıyorum. Buraya geldiğim günden bu yana geçen sürece bakıyorum, takım gerçekten çok gelişti. Bunun bir parçası olmak gurur verici.

“SAHADA TARTIŞMADAN OYNAYAMAYIZ”

(Bazı maçlarda Quaresma ve Oğuzhan ile yaşadığı tartışmaların sorulması üzerine) Bunlar tamamen oyunla ilgili konuşmalar. Benim için her oyuncu aynıdır. Bunu takım arkadaşlarım da biliyor. Bütün takım arkadaşlarımla iyi ilişkilerim var. Onların bana, ben de onlara büyük saygı duyuyorum. Saha içinde bu tip iletişimler kurmamız oyunun bir parçası. Zaten bu konuşmalar olmadan oynamanız mümkün değil.

“BABEL VE MİTROVİC BİZE KATKI SAĞLAYACAK”

Babel’i zaten çok iyi tanıyorum. Çok kaliteli ve zeki bir oyuncu. Oyunu değiştirebilen, fark yaratan bir oyuncu. Mitrovic daha önceden tanıdığım bir futbolcu değil ama özgüveninin yüksek, zeki ve takım içi iletişime kolay uyum sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu gördüm. Bence ikisi de takıma büyük katkı sağlayacaklar.