Bruma sözleşmesini uzatıyor

Galatasaray, bu sezon çizdiği performans grafiğiyle gözleri dolduran Bruma’nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldızın menajeriyle masaya oturdu ve müzakereleri başlattı. NTV Spor’un haberine göre, bu müzakerelerden anlaşma çıktı ve Bruma, Galatasaray’la olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatacak.

Bu sezon sarı-kırmızılılardan 1.2 milyon avro garanti ücret kazanan Bruma, yeni anlaşmayla birlikte 2.5 milyon avro kazanacak. Portekizli oyuncunun sözleşmesinde ayrıca başarı bonusları ve özel maddeler de yer alacak. Genç oyuncunun serbest kalma bedelinin ise en az 30 milyon avro olması bekleniyor.

2013-14 sezonunda Galatasaray’a transfer olan Bruma, geçirdiği sakatlık sonrasında Gaziantepspor’a kiralanmıştı. Geçen sezonun başında La Liga ekiplerinden Real Sociedad’la anlaşan Bruma, 2015-16 sezonunu İspanya’da geçirmiş ve tekrar Türkiye’ye dönmüştü. Portekizli oyuncu bu sezon ligde 16 maçta 5 gol 5 asistle oynuyor.