Fenerbahçe’den Kaan Ayhan hamlesi

Sarı-lacivertlierin, Fortuna Düsseldorf forması giyen 22 yaşındaki milli oyuncu Kaan Ayhan’la anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fanatik’in haberine göre, Kaan Ayhan’ın bonservisi için Fenerbahçe’nin kasasından 1 milyon Euro çıkacak. 22 yaşındaki oyuncunun, kısa zamanda İstanbul’a gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

1.85 boyundaki Kaan Ayhan’ın asıl mevkisi stoper ancak hem sağ bekte hem de ön libero bölgesinde görev yapabiliyor. Milli oyuncu bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla 10 lig maçına çıktı.

Altyapısı Schalke 04

Almanya’da Schalke 04 altyapısında yetişen Kaan Ayhan, daha sonra kiralık olarak Eintracht Frankfurt’a gitti. Sonra tekrar Schalke 04’e dönen genç futbolcuyu Fortuna Düsseldorf bonservisiyle birlikte aldı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve kurmaylarının yakından takip ettiği gurbetçilerden biri olan 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım’a yükselerek kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı.