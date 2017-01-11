Hırvatistan’ın en iyisi Modric

Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi.

FIFA tarafından yılın 11’ine seçilen Luka Modric, ülkesi Hırvatistan tarafından da yılın futbolcusu ödülüne layık görülerek onurlandırıldı.

2016 yılında Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan 31 yaşındaki oyuncu, Barcelona’dan Rakitic ve Juventus’tan Mandzukic’i geride bıraktı.

Modric daha önce, 2007, 2008, 2011 ve 2014 yıllarında ülkesinde bu ödülün sahibi olmuştu.

Yıldız orta saha oyuncusu 44 maç forma giydiği 2015-16 sezonunu 3 gol 4 asistle tamamlamıştı.