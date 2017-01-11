Medjani imzayı attı

Trabzonspor, yeni transferi Carl Medjani için Antalya Belek’teki devre arası kampında imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Okan Alemdaroğlu, Medjani’nin Trabzonspor’a katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, “Medjani eski sporcumuz, eski göz ağrımız, sevdiğimiz, takdir ettiğimiz bir sporcumuz. Bize katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Biz bu kriterleri göz önüne alarak tekrar devam etme kararı aldık. Bize katkı sağlayacağını umuyoruz, beklentimiz bu yönde. Bu yüzden tekrar aramıza katıldığı için hoş geldin diyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Çünkü o İspanya’ya gittiğinde başarılarla gitmişti. Bıraktığı şekilde devam etmesini istiyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Alemdaroğlu, Medjani’nin FIFA’daki davayı geri çektiğini ifade ederek, “O konuyu hallettik. Davayı da geri çekti” diye konuştu.

Carl Medjani ise geri döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Sayın başkana, asbaşkana ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ersun Yanal’a da teşekkür ediyorum. Beni tekrar bu takımda görmek istediler ve anlaştık. Gerçekten çok mutluyum. Ayrıca Trabzonspor taraftarlarına da teşekkürlerini iletiyorum. Çünkü tekrar geleceğimi duyduklarında medya ve sosyal medya yoluyla beni tekrar geri çağırdılar. Onlara da tekrar teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Medjani, gidişinden bu yana çok şeyin değiştiğini de vurgulayarak, şöyle konuştu: “Gidişimden bu yana öncelikle başkan ve ekibi, daha sonra hoca değişti. Düşündüm ve bunu gerçekten çok samimiyetimle söylüyorum, kariyerimin en iyi sezonunu burada geçirdiğime kanaat getirdim. Bu yüzden Trabzonspor’da sürmesi gereken bir hikayem var, onu daha bitirmedim. O yüzden buraya geldim. Teknik heyet ve başkan beni buraya gelme noktasında ikna etti. Trabzonspor’un 50. yılında büyük hedefleri vardı ve bende bunun içerisinde yer almak için geldim.”

Medjani, geçmiş dönemindeki kadar gol atmak için uğraşacağını da ifade ederek, “Umarım tekrar o gollerimi atarım. Tabi ki geçtiğimiz sezonda yaptığım gibi bir sezonda 8 gol atabilir miyim onu bilmiyorum. Onun sözünü şu anda veremiyorum. Galatasaray’a karşı da gollerim vardı. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Golden daha önemli olan takım olabilmek. Gol geldiğinde onun bir hediyesi gibi oluyor. Ama umarım bir dahaki Galatasaray maçında yine gol atarım” diye konuştu.