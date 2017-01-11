“Mehmet Ekici bize gelmek istiyor”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat düzenlediği basın toplantısında takımın transfer gündemini meşgul eden Mehmet Ekici hakkında açıklamalarda bulundu.

Antalya’da ikici yarı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik adamı Dick Advocaat, basın toplantısı düzenledi. Açıklamaları sırasında Trabzonspor’dan transfer edilmesi gündemde olan Mehmet Ekici hakkında da konuşan Hollandalı teknik adam şunları söyledi:

“Mehmet Ekici gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var. O da bize gelmek istiyor. Mehmet Ekici gibi bir isim bize fayda sağlar. Onlar da bizden Aatif’ı istiyor. Ancak Aatif gitmek istemiyor. Kararına saygı duyuyorum. Farklı bir durum gelişmezse Aatif burada kalır. Çünkü çok iyi bir oyuncu. Biz kadromuzu geliştirmek istiyoruz. Zaten bunun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Karavaev transferinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Değerli bir oyuncu aldık.”

KADRO DIŞI OLANLAR

Emenike ve Van der Wiel’in başka bir kulüp bulması daha iyi olur. Bunu daha önce de söyledim. Fernandao şu an oynayabilecek durumda. Van Persie dedesinin durumu nedeniyle Hollanda’ya gitti, birkaç gün içinde dönecek. Moussa Sow 3-4 hafta sonra aramızda olacak.”