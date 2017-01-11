“Mehmet Ekici tribün transferi”

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, transferin öne çıkan ismi Mehmet Ekici’nin durumunu değerlendirdi ve “Takımlar, bu transferi tribün için yapmak istiyor” dedi.

NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında transfer gündeminin öne çıkan ismi Mehmet Ekici’nin durumunu değerlendiren Mehmet Demirkol, “Beşiktaş, anlaşıldığı kadarıyla Eto’o transferi olmayınca Mehmet Ekici için devreye girdi. Şenol Hoca, ne Eto’o’ya tamam diyordu ne de Mehmet Ekici’ye tamam diyor. Şenol Hoca’nın futbol aklı açısından uygun transferler değil. Bunlar olursa ne transferi olur. Yönetim transferleri. Taraftara transfer. Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile imzalamış gibi duruyor. İlginç olan Galatasaray ortada yok” dedi.

Ekici’nin Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye lazım olup olmadığını değerlendiren Demirkol şöyle devam etti:

“Şuna bakalım, Ekici bu takımlara lazım mı? Ekici iyi oyuncu. Bayern Münih altyapılı. Geçen sene 4-5 üst üste serbest vuruş golü attı. Enteresan bir oyuncu. Bu sene başka bir oyuncuya dönüştü. Ligin ikili mücadele kazanma rekorlarını kırıyor. Ama Ekici ne yapacak. Asist yapacak, gol atacak. Bu sene ne yapmış? 188 dakika oynamış, 3 golü var. Asisti yok. Fenerbahçe’nin vermek istediği Chahechouhe’nun istatistiği ne? 385 dakika oynamış, 3 gol atmış 2 de asist yapmış. Takımlar farklı. Ama Fenerbahçe, Chahechouhe’yu niye kampa çağırdı? Tamamen futbol açısından bakıldığında mantıksızlıklar oluşuyor. Volkan sakat, muhtemelen ondan çağırdılar. Volkan sakat olmasa da Fenerbahçe’nin hücum bölgesinde müthiş bir eksilme ve şüphe var.

Nedir şüpheler?

-Robin van Persie oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyorsun?

– Sow ne zaman dönecek bilmiyorsun.

-Lens ne kadar sağlıklı kalır bilmiyorsun.

-Fernandao kilo verdi ama ne kadar sağlıklı kalır bilmiyorsun. Güvenilir oyuncu değil.

Bilinmezler üzerine…”

“FENERBAHÇE, AATIF CHAHECHOUHE’YE MECBUR”

Fenerbahçe’nin hücum bölgesinin Aatif Chahechouhe’ya mecbur olduğunu savunan Mehmet Demirkol, “Çünkü Aatif, uzun süre kadroya giremedi. Ama sonra çok ekstra çalışarak oyununu değiştirerek bir şekilde kadroya girdi, gol attı. Oyuna katkı yapan adam oldu. Teknik direktör ondan ne istiyorsa yapıyor. Bu kadar kolay neden gözden çıkarıldı? Bunun tek mantığı Mehmet Ekici’yi almak. Mehmet Ekici’yi de almak da sadece futbol karşılığı olan bir şey değil. Bu tribüne… Mehmet Ekici’yi herkes sahadan önce tribüne almak istiyor. Mehmet Ekici’yi Galatasaray alsa nerede oynatacak? Selçuk’u kesecek. Fenerbahçe’de nerede oynayacak? Santrafor arkası mı oynayacak? Mehmet Topal ile Josef de Souza’yı bozacak mı? Bozmayacak. Eğer bunlardan birini bozacaksa, Fenerbahçe’nin oyununda bir B planı çıkar. Ama bu iki oyuncu orada olduğu sürece, Fenerbahçe bu oyun planına mecbur. Önüne 10 numara da, Dybala da alsan, kim alırsan al buna mecbur. Fenerbahçe, arkadaki ikili nedeniyle öyle eğilip bükülemiyor. Eğer diyorsa ki “benim B planım Mehmet Topal, Mehmet Ekici…” öndekini bilmiyorum. Alper veya başka birisi. Ama ben bundan da vazgeçeceğini düşünmüyorum. Mehmet Ekici çok iyi bir oyuncu ama bugün bir devre arasında ligin başlamasına 2 gün kala transfer edilmesinin nedeni futboldan ziyade tribündür. Sen alma, ben alayayım… Bu Ekici’nin değerini düşürmez. Ama Aatif Chahechouhe’den bu hücum portföyüyle vazgeçmek mantıklı değil” ifadelerini kullandı.