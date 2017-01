Owen’ın esprisi Ronaldo’yu kızdırdı

Brezilyalı efsane, kendisine kiloları üstünden yüklenen eski takım arkadaşına sitem etti.

Ballon d’Or ödülünü kazanması şerefine Santiago Bernabeu’da düzenlenen törene katılan Real Madrid efsaneleri arasında kilo polemiği yaşanıyor. Real Madrid’in eski oyuncularını buluşturan tören sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Michael Owen, eski takım arkadaşı Ronaldo’nun fazla kilolarını yeniden gündeme getirdi.

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s

— michael owen (@themichaelowen) 7 Ocak 2017