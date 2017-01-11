Owen’ın esprisi Ronaldo’yu kızdırdı

Brezilyalı efsane, kendisine kiloları üstünden yüklenen eski takım arkadaşına sitem etti.

Ballon d’Or ödülünü kazanması şerefine Santiago Bernabeu’da düzenlenen törene katılan Real Madrid efsaneleri arasında kilo polemiği yaşanıyor. Real Madrid’in eski oyuncularını buluşturan tören sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Michael Owen, eski takım arkadaşı Ronaldo’nun fazla kilolarını yeniden gündeme getirdi.

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s — michael owen (@themichaelowen) 7 Ocak 2017

Mesajında, “Kilo aldığımı zannediyordum, ta ki Ronnie’yi görene kadar!” ifadesini kullanan Owen’a Brezilyalı efsanenin yanıtı sert oldu. Sürekli kilolarıyla gündeme gelmesinden bunaldığını belirten Ronaldo, “Bu gerçekten hayret verici. Neden bu meselenin hâlâ bu kadar önemli olduğuna anlam veremiyorum” dedi. “El Fenomeno” lakaplı Ronaldo, yaşanan olay sonrası Owen’la hiç konuşmadığını da sözlerine ekledi.

BİR TEPKİ DE ROBERTO CARLOS’TAN

Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı’nda Ronaldo ile birlikte ter döken eski Fenerbahçeli futbolcu Roberto Carlos da Owen’ın esprisinin hoş olmadığını dile getirerek, “Böyle şakalardan hoşlanmam. Ronaldo benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve onun hassasiyetlerine önem veriyorum. Eğer Ronaldo hakkında bir şeyden konuşulacaksa bu onun bedeniyle değil, sahada ortaya koyduğu yüreğiyle alakalı olmalı” diye konuştu.

Dünya futbolunun gördüğü ender yeteneklerden Ronaldo, Real Madrid formasıyla çıktığı 185 maçta 105 gole imza atmayı başarmıştı. (Eurosport)