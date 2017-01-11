Ronaldo teknik direktörlüğe mesafeli

Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini ifade etti.

2016 yılında tüm bireysel ödüllere ambargo koyan, son olarak FIFA tarafından yılın futbolcusu seçilen Cristiano Ronaldo gelecek planlamasına dair açıklamalarda bulundu.

İlerleyen yıllarda ne yapacağına dair henüz fikri olmadığını dile getiren Portekizli yıldız, “Kendimi teknik direktörlük yaparken hayal ettiğimi söyleyemem. Şu an için böyle bir düşüncem yok” dedi.

Sponsorluk gelirleriyle birlikte yıllık kazancı neredeyse 80 milyon dolara yaklaşan Ronaldo’nun gayrimenkul, kozmetik ve tekstil üzerine önemli yatırımları bulunuyor. Dolayısıyla Portekizli oyuncunun, profesyonel kariyeri sonrası iş hayatına adım atması daha olası görünüyor.

Ünlü ekonomi dergisi Forbes’a göre Ronaldo, dünyada yıllık geliri en yüksek isimler arasında bulunuyor.