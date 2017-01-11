Süper Lig de video hakem uygulamasına geçiyor

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Devre Arası Hakem ve Gözlemci Semineri’nde, en kısa sürede video yardımcı hakem uygulamasına geçileceğini açıkladı

Antalya’da düzenlenen MHK Devre Arası Hakem Semineri’nin son gününde açıklamalarda bulunan Namoğlu, “Sezonun ilk 16 devresina gayet iyi başladık ancak devamındaki haftalarda hatalarımız oldu. Sonrasında tekrar toplaradık. 15’inci hafta çok iyi geçmişti ancak 16’ncı haftada yapılan bazı hatalar akıllarda kaldı. İkinci devrede bilgi dağarcığımıza koyduklarımızla daha iyi maçlar çıkaracağımıza dair inancım tamdır” sözleriyle ilk yarının bir özetini çıkardı.

Video yardımcı hakem (VAR) sistemiyle ilgili de bir sunum yapılacağını aktaran Namoğlu, “VAR, teknolojik bir olay, tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi hakeme yardımcı olan bir sistem. Biz de bundan esinlenerek gözlemcilik müessesemizi de bir nevi teknolojik gözlem anlamında bir sisteme doğru farklı noktaya getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umuyorum ki en kısa zamanda bunu hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.