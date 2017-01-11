Beşiktaş’ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan ve kariyerine Serie A ekiplerinden Milan’da devam eden Jose Sosa, FourFourTwo’ya verdiği röportajda takım halindeki başarılarının sırrını açıklamıştı.

Şu an takım içinde nasıl bir atmosfer var? Şampiyonluk için takım arkadaşlarınla birbirinize sözler verdiniz mi?

Hepimiz bu rüyayı gerçekleştirmek için çok sıkı çalışıyoruz. Ligin bitmesine sayılı günler kaldı ama stresli olmaktan ziyade huzurluyuz çünkü buraya kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu noktadan sonra frene basamayız, devam etmemiz lazım. Şampiyonluk için planlar yapmak yerine, kazandığımız maçları kutlamayı tercih ediyoruz. Sivasspor maçını kazandıktan sonra soyunma odasını görmeniz lazımdı. Kalan maçlarımızda da bunun olması için çalışıyoruz. Şampiyonluğa yaklaştıkça bu sevincimiz daha da katlanacak.

Şu anki performansından memnun musun?

Her zaman daha iyi olmaya çalışıyorum ama halimden de memnunum. Geçen seneden başlayan ve yükselen bir form grafiğim var, bunun devamı için çalışıyorum ama asla tek başıma olduğumu sanmayın! Ben ne kadar iyi olursam olayım, takımım iyi olmadığı sürece işe yaramayacak. Ben iyi olsam da takım iyi olmadığı sürece tatmin olamam.

Slaven Bilic daha defansif bir teknik adamdı. Onun ardından Şenol Güneş gibi oyun anlayışı daha ofansif bir hocaya geçtiniz. Bu geçiş seni nasıl etkiledi?

Hangisinin ofansif, hangisinin defansif olduğu bence tartışılır ama futbola bakış açılarının çok farklı olduğu kesin. Öncelikle Bilic’e beni yeniden gerçek pozisyonumda oynattığı için minnettarım. Bunu Beşiktaş gibi bir kulüpte yapma şansı vermesi de benim için ayrıca önemli. Bu sezon, geçen sezona göre daha iyiyiz. Kadromuzda çok büyük değişiklikler olmamasına rağmen Şenol Güneş çok iyi bir iş çıkarıyor, yapabileceği her şeyin en iyisini yapıyor.

Şenol Güneş’in saha içinde senden özel olarak istediği bir şeyler var mı?

Sezon başlamadan önce geçen sezonki eksiklerimize çok iyi çalışmış; üzerinde çok durdu. Özellikle maç içindeki konsantrasyonumuzu ve motivasyonumuzu ciddi anlamda yükseltti. Takım olma anlayışımızı da çok yukarı çekti. Geçtiğimiz sezon oynayan ve bu sezon oynamayan oyuncular bile hocamızla ilgili iyi şeyler konuşabiliyor. Bu da başarısının kanıtı.

Röportaj Hilal Gülyurt / FourFourTwo Arşiv