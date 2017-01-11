Talisca ikinci yarıya hazır

Sakatlığın izlerini üzerinden silen yıldız oyuncu, hazırlık maçlarında sergilediği performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Süper Lig’in 9. haftasındaki Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası ilk yarıyı kapatan Talisca, devre arası hazırlık kampında hazır bir görüntü sergiledi.

Antalyaspor’la oynanan hazırlık karşılaşmasında 2 gol atan Portekizli yıldız, teknik direktör Şenol Güneş’e “hazırım” mesajı verdi.

Beşiktaş’ın sezon başında Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısında 6 maçta 4 kez rakip fileleri sarsarak taraftarın sevgisini kazanmış, Şampiyonlar Ligi’nde ise siyah-beyazlı forma altında eski takımı Benfica’ya harika bir frikik golü atmıştı.

Talisca, büyük umutlarla Porto’dan kiralanan ancak bekleneni henüz veremeyen Aboubakar’ın formsuzluğu göz önüne alındığında, Şenol Güneş’in ikinci yarıdaki en büyük gol silahlarından biri olacak.